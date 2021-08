Schloss Achberg ist erneut eine Kunstoase

Nach einer Corona-Pause im vergangenen Jahr hat nun wieder das Kunstcamp der Pädagogischen Hochschule Weingarten und des Landkreises Ravensburg auf Schloss Achberg stattfinden können. 35 kunstbegeisterte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren konnten knapp eine Woche lang ihrer Kreativität freien Lauf lassen und neue künstlerische Techniken erlernen, teilt die Hochschule mit.

Das innovative Kunstprojekt mit vier Workshops fand in diesem Jahr besonders großes Interesse. „Wir waren bereits Anfang Juni ausgebucht“, berichtet PH-Kunstprofessor Martin Oswald, der vor rund 15 Jahren das Kunstcamp ins Leben gerufen hat. Mittlerweile hat Christopher Oravec, Kunstpädagoge und Lehrbeauftragter der PH Weingarten im Fach Kunst, die Leitung übernommen. Unterstützt wird er vom bewährten Kern-Organisationsteam mit Valentin Oswald, Theresa Gauß und Lisa Blum. Die Themen und Workshops erarbeitet und das Programm vorbereitet haben PH-Kunst-Studierende im Rahmen eines hinführenden Begleitseminars. Sie kümmern sich auch um die Materialbeschaffung und leiten die Jugendlichen an.

„Wir haben dieses Mal sogar Teilnehmer aus Dresden“, berichtet Theresa Gauß. Nahezu die Hälfte der Jugendlichen war schon bei früheren Kunstcamps mit dabei – wie sie selbst auch. „Die Atmosphäre hier in Achberg ist einmalig und die Stimmung könnte nicht besser sein“, schwärmt sie. Bei heißem Sommerwetter sind die Schlossräume angenehm kühl und sie bieten, wenn es regnet, Raum für ganz unterschiedliche Kunstaktivitäten. Die Workshops finden im Schloss selbst, in einem benachbarten barocken Gebäude und Schuppen sowie, sofern das Wetter mitmacht, auch draußen statt.

Nicht nur das vielseitige künstlerische Schaffen begeistert laut Mitteilung die jungen Kunstcamper. Auch das gesellige Beisammensein an den Abenden und die gute Verpflegung durch die Allgäuer Landfrauen kommen bestens an. „Kunst-Workshops, Schloss und Freizeit – hier passt alles zusammen“, so die einhellige Meinung. Die vier Workshops spannen einen künstlerischen Bogen von der klassischen Landschaftsmalerei und zeitgenössischen Fotografie über künstlerisch-nachhaltiges Upcycling bis hin zum Gestalten mit Ton, einem der ältesten Kreativmaterialien.