Schlüsseldienst-Mitarbeiter entpuppt sich als Dieb: Fahndungsaufruf der Polizei

Weil sich am Montag der Tresor in einem Geschäft in der Hoyerstraße nicht öffnen ließ, ist über eine Servicezentrale ein Schlüsseldienst angefordert worden. Ein unbekannter Mitarbeiter, der in der Zeit von 9.45 bis 10.45 Uhr damit beschäftigt war, den Tresor zu öffnen, nutzte die Gelegenheit und entnahm in einem unbeobachteten Moment einen Teil des Bargeldes, das sich im Tresor befand. Das teilt die Polizei mit.

Erst als der Mann das Geschäft verlassen hatte, fiel der Angestellten der Diebstahl auf. Die genaue Höhe des geklauten Bargelds konnte bislang nicht beziffert werden. Der Unbekannte wurde von der Angestellten wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, trug eine blaue Base-Cap, schwarz-graue Jacke, graue Hose, eine Brille und einen Bart. Wer Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.