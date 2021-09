Scherzach-Hochwasser vor zehn Jahren: Stadt Weingarten kam finanziell glimpflich davon

Zum zehnten Mal hat sich am 15. August das Hochwasser der Scherzach in Weingarten gejährt. Das nimmt die „Schwäbische Zeitung“ zum Anlass, auf dieses prägende Ereignis zurückzublicken. In einer Serie werden die verschiedenen Aspekte des Hochwassers und dessen Auswirkungen beleuchtet. So wurde bereits über die Ursachen berichtet und auch der Feuerwehrkommandant, damals mittendrin, kam zu Wort. Auch ehemals Betroffene erinnerten sich. In den weiteren Teilen wird es um das Wetter und die vorhandene Ausrüstung gehen. Und natürlich wird darüber berichtet, welche Schutzvorkehrungen getroffen wurden und ob Weingarten auf eine ähnliche Situation heute vorbereitet wäre.