Mit einem Ei hat ein Unbekannter am Sonntag kurz nach 23 Uhr eine Scheibe im Wachraum des Polizeireviers Weingarten beworfen. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Ob der Täter einen Schaden verursacht hat, wird derzeit geprüft, so die Polizei weiter. Er flüchtete zu Fuß nach der Tat.

Hinweise werden unter Telefon 0751 / 803 66 66 erbeten.