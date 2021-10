Im Laufe des Sonntagnachmittags wurde an einem in der Talstraße geparkten Fiat Ducato die Heckscheibe eingeschlagen. Der Wagen war laut Polizei zwischen 14 und 20 Uhr auf Höhe der Straße „Blumenau“ geparkt, als der Täter den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursachte. Hinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 80 36 666 erbeten.