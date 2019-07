Schauspieler machen Aufführungen für Spende

Das Kulturzentrum Linse bringt am Freitag und Samstag, 18. und 19. Juli, das „Theater der Jugend“ mit täglichen Vorstellungen um 16 Uhr (Kindertheater) und 20 Uhr (Theater für Erwachsene) auf den Münsterplatz in Weingarten zur Aufführung. Zwölf Schauspieler, Sänger, Musiker und Artisten begeben sich laut Vorschau mit ihrem Thespiskarren auf die Reise durch ausgewählte Kommunen und Gemeinden Süddeutschlands. Sie spielen auf Markt- und Dorfplätzen, in Wirts- und Gemeinschaftshäusern, kurz im öffentlichen Raum, ohne Absperrung und Kasse und nur auf den Hut. Nun machen sie für zwei Tage Halt in Weingarten.

Ein schaurig schönes Gruselabenteuer für alle Interessierten ab fünf Jahren gibt es am Freitag um 16 Uhr zu bestaunen. Zur Geschichte: Eines Nachts erobert ein kleiner, grauer Mann mit Hilfe der Königin der Angst das Land, in dem Anna und ihre Familie leben. Da Anna von königlichem Geblüt ist, muss sie Unterschlupf in einer Dachkammer suchen, wo sie am Tag die Langeweile plagt und in der Nacht die Angst vor dem Monster jenseits der Tür. Als der Vollmond hell und freundlich durch das Dachfenster von Annas Kammer hineinscheint, gewinnt die Neugier über ihre Angst und sie öffnet die geheimnisvolle Tür. Eine wundersame Geschichte über Freundschaft beginnt.

Am Freitagabend ist ab 20 Uhr die Bühnenversion der Louis De Funes-Filmkomödie „Brust oder Keule“ zu sehen. In zwei Stunden geht es den sagenumwobenen guten Geschmack, den viel belachten schlechten Geschmack und um diejenigen, denen Geschmack völlig egal ist. Es sei denn, man kann im großen Stile Geld damit scheffeln. Im Anschluss sind alle Besucher herzlich eingeladen, gemeinsam mit den Komödianten zu feiern. Die Bewirtung übernimmt die Linse-Gastronomie.

Tags darauf (Samstag, Beginn 16 Uhr) wird das Abenteuerstück „Der Zauberlehrling“ aufgeführt. Aus dem Inhalt: Als der König nicht mehr von seiner Reise aus dem fernen Indien zurückkehrt, heiratet die Königin dessen Bruder. Ihr Sohn wird in das königliche Erziehungsheim gebracht. Als der verstoßene Prinz die Sommerferien als einziger Zögling im Heim verbringen muss, flieht er in den Wald, in welchem ein mächtiger Zauberer lebt. Dieses Schauspiel für alle ab 5 Jahren ist ein Abenteuerspektakel und erzählt von der Suche eines mutigen Jungen nach dem Vater und seinem Platz in der Welt.

Zum Abschluss ihres Aufenthalts in Weingarten präsentieren die Spieler, Sänger und Musiker ab 20 Uhr ihr Revuekonzert unter dem Titel „Land Über!“ Die Aufführung soll zum Lachen anregen und zum Mitsingen animieren. Auch diese Veranstaltung ist frei, die Künstler werden für ihr Weiterkommen um eine Hutspende bitten. Anschließend soll, wie schon am Abend zuvor, gemeinsam gefeiert werden.