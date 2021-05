Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Schaufensterscheibe einer Firma in der Lägelerstraße mit einem Stein eingeworfen. In das Gebäudeinnere gelangte der Unbekannte laut Polizeibericht nicht, an der Scheibe entstand jedoch Sachschaden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.