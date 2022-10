Schachverein Weingarten unterliegt gegen Leutkirch deutlich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweite Mannschaft des Schachvereins Weingarten verliert in der Bezirksliga gegen Leutkirch 1 erwartungsgemäß deutlich mit 2:6, obwohl es anfangs noch recht gut aussah. Ersatzspieler Anton Schneider (8) konnte seinen Gegner überraschend schnell besiegen. Nach umfangreichem Figurenabtausch verblieben ihm zwei Freibauern, was den Gegner zur Aufgabe bewog. Und nach den Niederlagen von Tobias Hagge (3) und Hubert Müller (6) konnte Artur Kreuzer (7) mit seinem etwas glücklichen Sieg zwar für die Mannschaft wieder den Ausgleich herstellen, aber die restlichen vier Partien gingen allesamt verloren. Alexander Flemmer (4) und Adrian Berisha (2) büßten jeweils Bauern ein, was auf Dauer nicht mehr wett zu machen war. Dominik Kern (5) hatte im Mittelspiel noch einen deutlichen Stellungsvorteil, aber unter Zeitnot hatte er einen Läufer gegen zwei Bauern geopfert, was sich im weiteren Verlauf als großen Nachteil herausstellte. An Brett 1 konnte Josef Möhrle gegen den wertungsmäßig stärksten Spieler der ganzen Liga seine Partie über lange Zeit ausgeglichen halten, was die Hoffnung auf ein Remis weckte. Aber im Endspiel setzte sich schließlich doch die Spielstärke seines Gegners durch. Damit bleibt die zweite Mannschaft auch nach dem zweiten Spieltag weiterhin punktlos am Tabellenende. Der nächste Gegner ist die zweite Mannschaft des Schachvereins Mengen, die derzeit den zweiten Tabellenplatz belegt. Das heißt, der nächste schwere Brocken lässt schon grüßen.