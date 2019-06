Die Welfenfestkommission lädt alle Weingartener Schüler zur Teilnahme am Welfenfestumzug ein. Auch Weingartener Kinder, die an einer auswärtigen Schule unterrichtet werden, sind eingeladen. Am Montag, 24. Juni können sich interessierte Schüler um 18 Uhr in der Requisitenhalle das passende Kostüm aussuchen. Nähere Informationen gibt es telefonisch bei Doris Schumacher unter 0751 / 4007126.