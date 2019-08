Schädel und Knochen zertrümmert: Nach Gräberschändung zeigt sich das ganze Ausmaß der Schäden

Von Vera Romeu

Zum zehnten Mal findet am Wochenende in Sigmaringen das französische Fest mit Spezialitäten-Markt statt. „C´est un petit jubilé“, sagt Organisator Jonathan Schuler, der aus dem Elsass stammt. Es sei ein kleines Jubiläum. Schuler lebt in Ablach und ist in Sigmaringen als bester Flammkuchenbäcker bekannt. Vor zehn Jahre hatte er zum ersten Mal französische Markthändler nach Sigmaringen eingeladen, um französisches Flair in die Stadt zu bringen. „Ich hab im Winter auf der Eisbahn Flammkuchen gebacken.