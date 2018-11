Sauterleuteschule bietet Einblicke

Die Sauterleuteschule der Stiftung KBZO lädt am Freitag, 16. November, zu einem Tag der offenen Tür. Von 9.30 bis 14.30 Uhr bieten sich Einblicke in Inhalte und Räumlichkeiten der beruflichen Schulen im Gebäude an der Sauterleutestraße, heißt es in der Ankündigung.

Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeiten der Berufsvorbereitung- und ausbildung für Jugendliche mit körperlicher Behinderung sowie die Präsentationen der Berufsbilder: Vorqualifizierungsjahr Arbeit & Beruf (VAB), kaufmännische, gewerbliche und hauswirtschaftliche Fachbereiche. Auch über therapeutische Angebote wie Physiotherapie, Ergotherapie oder soziales Kompetenztraining können sich die Besucher ein Bild machen. Darüber hinaus gibt es Informationen zu Unterstützter Kommunikation (UK) und über die Anwendung von Nachteilsausgleich während der Ausbildung.

An Infoständen beraten die Offenen Hilfen, das Ambulant betreute Wohnen, die Inklusionsfirma KBZO Service und Dienste (SuD) sowie das Internat. Präsentationen, praktische Tätigkeiten, Mitmachangebote, ein Sonderverkauf der Juniorenfirma „JuFi“ und Bewirtung runden ein vielfältiges Programm ab.