Satirisches Matinee mit Mike Jörg in der Linse

„Corona, Corona, was hast Du mit uns angestellt?“ ist der Titel der Satirischen Matinee mit Mike Jörg am Sonntag, 17. Oktober, um 11 Uhr in der Linse. Mike Jörg setzt sich an diesem Sonntagvormittag mit der Demokratie in Deutschland auseinander und fragt sich, welche Parameter durch Corona verschoben, vielleicht auch außer Kraft gesetzt wurden und was das für uns bedeutet. „Wir leben in einer Demokratie. Wie viel Substanz hat sie noch? Wer will sie noch? Wem hilft sie noch? Ist unsere Demokratie im Begriff, zu einem Nachtwächter-Staat zu verkommen? Sind wir egozentrische Spießbürger? Was ist ein Nachtwächter? Was ist ein Spieß?“ Tickets zu zehn, ermäßigt acht Ero unter www.kulturzenturm-linse.de.