Sanierung des NWZ kostet 70 Millionen Euro

Die Planungen für die Sanierung der Weingartener Hochschulen, insbesondere des Naturwissenschaftlichen Zentrums (NWZ) auf dem Martinsberg, schreiten immer weiter voran. So haben die Planer des Amtes für Bau und Vermögen in Ravensburg das vergangene Jahr dafür genutzt, gemeinsam mit Verantwortlichen der Pädagogischen Hochschule (PH) den Platzbedarf zu eruieren und daraus die weiteren Schritte abzuleiten. Das überraschende Ergebnis: Die PH braucht deutlich mehr Fläche als als bislang angenommen. Das Projekt wird also immer größer – und teurer.

„Wir müssen mehr zubauen. Da reichen 55 Millionen Euro nicht aus“, sagt Hermann Zettler, Leiter des Amtes für Bau und Vermögen hinsichtlich der bisherigen Kostenkalkulation für das NWZ. Er rechnet mittlerweile mit weiteren zwölf bis 15 Millionen Euro, also einem Gesamtumfang für das NWZ von rund 70 Millionen Euro. Denn der bisherige Plan, einen zusätzlichen zweigeschossigen Flügel mit rund 1000 Quadratmetern anzubauen, reicht bei weitem nicht aus. Die PH braucht nämlich insgesamt zusätzliche 2500 Quadratmeter. Um dem gerecht zu werden, wird wohl die Hochschule Ravensburg- Weingarten, die das NWZ ebenfalls in Teilen nutzt, ihre Bereiche aufgeben und andere Ausgleichsflächen auf dem Campus geschaffen werden. Zettler schwebt dabei ein Erweiterungsbau am Töbele vor.

Die Pädagogische Hochschule könnte derweil weitere Flächen im Ökonomiegebäude und Gärkeller erhalten. Zwar müssten auch diese historischen Gebäude saniert werden, doch die Einrichtung von „normalen“ Lehrräumen wäre – im Vergleich zu technischen Laboren der Hochschule – weitaus einfacher realisierbar. „Das kristallisiert sich heraus“, sagt Zettler, der schon jetzt ankündigt, dass der Gärkeller – auch bekannt als Köpf-Remise – ein neues Dach bekommen wird. Seit Jahren deckt eine blaue Plane den Fürst provisorisch ab – und wird bei heftigeren Stürmen auch immer wieder angehoben. „Ich habe keine Lust mehr, die Plane alle fünf Jahre auszutauschen“, sagt Zettler.

Diverse Mängel

Und genau diesen Ansatz verfolgt der Amtsleiter auch beim NWZ. Das Gebäude wurde in den 1970er-Jahren gebaut und ist mittlerweile völlig veraltet. Die Labore entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. Zudem sind Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen so alt, dass es kaum noch Ersatzteile gibt. Fußböden und Wände müssen energetisch auf den neusten Stand gebracht werden – ganz zu Schweigen vom Brandschutz. Bei solchen Defiziten stellt sich zwangsläufig auch die Frage nach einem Neubau. Doch laut Zettler ist es wirtschaftlicher, das NWZ etappenweise zu erneuern und so abzutrennen, dass ein laufender Betrieb möglich ist. Sein Plan ist es, den ersten Bauabschnitt des Großprojektes in den Landeshaushalt 2021 einzubringen.

Richtig viel Geld wird auch die Sanierung des Schlossbaus auf dem Martinsberg kosten, das als Hauptgebäude der PH dient. Dabei sollen die Fenster erhalten und besser geschützt werden – vielleicht mit einer zweiten Fensterfront. Auch die Fassade muss gemacht werden. Es geht aber nicht um Wärme-Isolierung, sondern vor allem um Instandsetzung. Richtig teuer werde es durch die riesige Oberfläche des Gebäudes. Daher rechnet Zettler auch mit einem zweistelligen Millionenbetrag. Genaue Zahlen könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Allerdings wird wohl frühestens in einigen Jahren damit begonnen.

Arbeiten verzögern sich

Etwas weiter ist man da schon an einigen Projekten an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Wir sind da ganz gut unterwegs“, sagt Zettler. Zwar werde das neue E-Mobility-Center erst im Oktober diesen Jahres und damit ein halbes Jahr später als eigentlich vorgesehen fertig gestellt, weil man keine Fachkräfte bekommen habe. Rein optisch „wird das aber ein schönes Gebäude und sicher ein Blickfang.“ Das Land investiert hier 1,65 Millionen Euro für ein modernes Forschungslabor mitsamt Werkstatt.

Einen Werkstattbereich mit Labortechnik gibt es bereits im Gebäude H. Allerdings ist hier der Brandschutz nicht in Ordnung und auch die Lüftungsanlage entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daher drückt Zettler hier auch aufs Tempo und will das kostenintensive Projekt – alleine für das Labor sind 8,2 Millionen Euro veranschlagt – in den Haushalt 2020 einbringen. Sollte das durchgehen würde der Baubeginn noch im gleichen Jahr erfolgen.

Bereits im aktuellen Doppelhaushalt 2018/19 sind die Arbeiten am Gebäude A auf dem Campus eingestellt. Mit 3,8 Millionen Euro sollen die Themen Brandschutz und Barrierefreiheit angegangen werden – sehr ähnlich wie bereits beim „Schwestergebäude“ B, welches schon im November 2017 fertiggestellt wurde. Die Arbeiten an Gebäude A sollen im Herbst diesen Jahres beginnen und bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Schwimmhalle bleibt erhalten

So schnell dürfte es bei der Sport- und Schwimmhalle der PH auf dem Campus der Hochschule nicht gehen. Da die Bauphysik des Gebäudes nicht mehr stimmt entsteht Schwitzwasser wodurch die Scheiben von innen beschlagen. Außerdem ist die gesamte Schwimmbadtechnik veraltet. Doch all das kostet richtig viel Geld. Zettler geht von einer Summe im zweistelligen Millionenbereich aus. Daher wurde im vergangenen Jahr intensiv geprüft, ob es überhaupt noch eine Schwimmhalle braucht. „Es soll weiterhin eine Schwimmhalle geben“, sagt Zettler. Ob die alte Halle saniert oder durch einen Neubau ersetzt wird, soll nun eine Machbarkeitsstudie prüfen. Mit einem Ergebnis wird bis Ende dieses Jahres gerechnet.