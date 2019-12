Sandra Dell’Anna und Band Pizzico di sole stellen neue CD vor

Sandra Dell’Anna wird mit ihrer Band Pizzico di sole am Freitag, 13. Dezember, im Kulturzentrum Linse in Weingarten ihre zweite CD „Questo mondo“ (Diese Welt) veröffentlichen. Auf dieser präsentiert sie laut Ankündigung eine facettenreiche und originale Mischung von Rock-Pop bis zu Folk und Cumbia.

In dem Song „Questo mondo“, der beim 35. Deutschen Rock & Pop Preis als beste Single des Jahres ausgezeichnet wurde, geht es um den Einfluss von Facebook und anderen virtuellen Realitäten auf unsere persönlichen Beziehungen und um den Stress und die Hektik, die diese Welten verursachen können, so das Schreiben. Daneben sind auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten durch kulturelle Unterschiede („Sotto questo cielo“), die Situation der Flüchtlinge und das Gefühl von Zugehörigkeit („Die Haltestelle für Träume“ und „Non tornu addhrai“) oder das Problem der Depression durch überhöhte Erwartungen der Gesellschaft Themen auf dem neuen Album. Es finden sich zudem autobiographische Stücke wie „ A tu per tu“, „Ein Lied für Dich“ oder „Wie Sommerregen“, den die Songwriterin Sandra Dell’Anna für ihre Freundin geschrieben hat.

Karten gibt es online auf http://kulturzentrum-linse.de oder an der Abendkasse für 18, ermäßigt zwölf Euro.