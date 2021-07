Samstagaktion „Kauf eins mehr“ für den Tafelladen

– Beim Einkaufen auch an andere zu denken, denen es finanziell nicht so gut geht – das ist am kommenden Samstag in Weingarten ganz einfach: Am 31. Juli veranstalten Ministrantinnen und Ministranten der Kirchengemeinde St. Martin die Aktion „Kauf eins mehr" für den Tafelladen CariSATT der Caritas Bodensee-Oberschwaben. Gesammelt wird von 8 bis 16 Uhr im Kaufland in Weingarten. Die jungen Akteure stehen am Ausgang des Supermarkts, um die gespendeten Waren in Empfang zu nehmen. Im Sortiment des Tafelladens sind Wurstwaren, aber auch haltbare Produkte wie Reis, Kaffee und Zucker, Backzutaten, Konserven, Wasch- und Körperpflegemittel oder auch Babynahrung. Insbesondere länger haltbare Artikel werden dringend benötigt.