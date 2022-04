Saisonopening im Propain Bikepark Weingarten

Vor einem Jahr hat der Gemeinderat der Stadt Weingarten dem Vertrag zwischen der Stadt, dem Radfahrer-Verein Weingarten und dem neuen Hauptsponsor Propain Bicycles GmbH aus Vogt zugestimmt. Durch diesen Vertrag ist der Bestand des Bikeparks nachhaltig gesichert, teilt der Radfahrer-Verein Weingarten in einer Presseinformation mit.

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Radfahrer-Vereins haben alles darangesetzt, bis zu diesem Tag alle Trails nach der langen Winterpause in tadellosem Zustand zu präsentieren. Am Samstag, 7. Mai ist es so weit. Ab 10 Uhr wird die neue Saison im Bikepark mit einer großen Party eingeläutet. Der neue Sponsor Propain wird sich als Unternehmen und mit seinen Fahrrädern präsentieren. Zusätzlich hat sich auch Vaude aus Tettnang angesagt.

Propain bringt Bikes aller Art zum Testen mit. Außerdem sind die Athleten Los Hackos, Erik Emmrich und Janik und Laurin Voth vor Ort und für den ein oder anderen Partyride zu haben. Dabei kann man sich von den Profis wichtige Tipps geben lassen. Der Radfahrer-Verein präsentiert sein Kurs- und Trainingsangebot für Kinder und Jugendliche, Vaude bringt Rucksäcke, Hip Packs und Schuhe zum Testen mit und Riggs-Burger aus Ravensburg bietet Speisen und kühle Getränke, der Radfahrer-Verein Kaffee und Kuchen.