Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten zu einer Sachbeschädigung an einem roten Mazda. Das Fahrzeug stand laut Polizeibericht am Samstag zwischen 1 Uhr und 14.40 Uhr auf einem Parkplatz neben dem Kulturzentrum Linse in der Liebfrauenstraße. Unbekannte Täter schlugen eine Delle in die Heckklappe, so dass hier ein größerer Schaden entstand. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Telefon 0751/8036666.