Sabine Hoppe und Thomas Rahn berichten von Weltumrundung

Die Wunderwelten-Reihe Bodensee-Oberschwaben präsentiert am Mittwoch, 5. Februar, um 18.30 Uhr im Kulturzentrum Linse in Weingarten den Live-Reisebericht von Sabine Hoppe und Thomas Rahn „Bis ans Ende der Welt – Auftakt einer Weltumrundung“ auf einer Großleinwand.

Mit 29 Jahren haben Hoppe und Rahn Familie und Freunden Lebewohl gesagt und seien aufgebrochen, heißt es in der Ankündigung. In sechs Jahren haben sie einmal den Globus umrundet. „Bis ans Ende der Welt“ erzähle vom Auftakt der Weltumrundung und führt in zwölf Monaten einmal quer durch Asien: Auf dem Weg nach Osten durchqueren sie die Türkei, kreuzen die Wüsten des Iran und entdecken Basare entlang der sagenumwobenen Seidenstraße. Dem aufkeimenden Bürgerkrieg in Kirgistan entkommen, kämpfen sie sich durch hüfttiefe Flüsse in den Weiten der Mongolei bis nach China. Stimmungsvolle Musik begleitet den Bericht über die außergewöhnliche Reise auf 33 000 Kilometern durch 17 Länder. Karten gibt es direkt bei der Linse oder online unter kulturzentrum-linse.de sowie www.wunderwelten.org.