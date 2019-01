Jörgen Thorsson ist am Sonntag zu einem schwedischen Liederabend ins Foyer der Linse gekommen. Und möglicherweise kennen ihn die einen oder anderen aus Wallander-Filmen oder der Serie „Die Brücke“. Was jedoch kaum Jemand ahnt: Thorsson ist nicht nur Schauspieler und Serienstar sondern auch ein kluger Songpoet.

Er kommt direkt aus dem Stuttgarter Theaterhaus, von „Nutcracker Reloaded“, einer ironischen Nussknacker Adaption, in der er einen schwedischen Kulturgesandten spielt. Dort haben ihn zwei Linse-Mitarbeiter im Anschluss an die Nachmittagsvorstellung von der Bühne geholt, ins Auto gepackt und in die Linse nach Weingarten geholt. Was ein Glück. Denn mit dem gerade mal 50 Minuten dauernden Konzert hat der Schauspieler und Musiker den knapp 50 Zuschauern mächtig Freude gemacht. Das liegt nicht nur an der offenen, unkonventionellen Manier des 39-Jährigen. Sondern auch an seiner Musik. Die ist süß wie eine schwedische Zimtschnecke (wie beim „Cool Song“) und fährt in Herz und Glieder wie ein ordentlicher schwedischer Schnaps.

Konzentriert sitzt Thorsson am Klavier, singt über das sanfte Ende einer dramatischen Beziehung, sinniert über das Scheiß-Leben und (s)ein gebrochene Herz in Stockholm. Damit auch alle verstehen, worum es in seinen Liedern geht, kauaderwelscht er sich englisch-deutsch und sehr charmant durch seine Erzählungen – und holt sich zwischendurch Übersetzungsnachhilfe vom Tisch der hiesigen Schweden, die ganz nah ans Geschehen gerückt sind. Überhaupt ist das eines der Geheimnisse der wiederbelebten Foyerkonzerte in der Linse: Der Zuschauer sitzt so nah wie sonst kaum am Künstler, kann den Puls seiner Halsschlagader pochen und die Melancholie in seinen Augen sehen, wenn er vom Himmel über Paris singt.

Die Handvoll CDs, die Jörgen Thorsson in einem schwarzen Stoffbeutel mit sich trägt, die sind binnen Minuten ausverkauft. Vor allem die Damen haben Gefallen gefunden an dem bescheidenen Schweden mit den nachlässig zum Zopf gebundenen Haaren und den roten Stoppeln am Kinn. Er sitzt, als spiele er in seinem Wohnzimmer, am Schwedenofen, umgeben von ein paar Freunden und Nachbarn. Und das Herzblut fließt nur so aus den Tönen, die er dem Klavier stiehlt oder aus den Gitarrensaiten zupft. Ab Dienstag steht er mit dem Nussknacker schon wieder im Berliner Admiralspalast auf der Bühne. Aber dazwischen hat Thorsson sich neue Freunde gemacht. Schwedische und Schwäbische.