RWU startet mit Präsenz ins Sommersemester

Nach mittlerweile vier Semestern, in denen die Lehre an Hochschulen zum größten Teil online stattfand, ist die Vorfreude auf ein Präsenzsemester nun groß. Mit 200 Erstsemestern in den Bachelor- und 70 in den Master-Studiengängen ist die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) diese Woche ins Sommersemester 2022 gestartet, teilt sie selbst mit.

Erfreut ist man an der RWU über den wieder angestiegenen Anteil internationaler Bewerberinnen und Bewerber. Insgesamt 65 Studierende aus 20 Ländern nehmen im März ihr Studium in Weingarten auf. 49 von ihnen kommen für ihr gesamtes Studium nach Weingarten, 16 zum Austausch für ein oder zwei Semester. Mit Blick auf die gesamte Studierendenschaft der RWU mit aktuell 3620 Studentinnen und Studenten liegt der Anteil der Internationalen bei 16 Prozent.