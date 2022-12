RWU in Weingarten erbt Millionenbetrag

Eberhard Heber hat der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) 750.000 Euro sowie eine Wohnung vererbt. Entstehen soll nun eine Stiftung, die Lehre, Forschung und studentisches Leben fördern soll.

Eberhard Heber ist 80 Jahre alt geworden. Er war ein Ingenieur, dessen Herz zeitlebens für die Energietechnik, im Speziellen für die Wasserkraft, schlug. Das teilt die RWU in einer Pressemeldung mit. Sogar seinen Ruhestand nach fast 40 Jahren Berufserfahrung habe er dazu genutzt, Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten an seinem Erfahrungsschatz teilhaben zu lassen.

Ein Vermächtnis für die Ausbildung

„Es ist tief beeindruckend, wenn sich jemand zeitlebens so unmittelbar für Lehre und Wissenschaft engagiert und darüber hinaus sein ganzes Vermächtnis der Ausbildung junger Menschen zur Verfügung stellt“, so der Rektor der RWU, Professor Dr. Thomas Spägele. „Wir freuen uns sehr über dieses Geschenk und werden den Wunsch Eberhard Hebers gewissenhaft in die Tat umsetzen.“ Die RWU plant in Sachen Stiftungsgründung mit einer bestehenden Einrichtung im Landkreis eine Basis zu schaffen, die neben dem Andenken auch zukünftige Zustiftungen und Spenden ermöglicht.

Weitergabe des Wissens an die jüngere Generation

Eberhard Heber hatte 1968 in Berlin sein Maschinenbaustudium abgeschlossen und war als junger Ingenieur zur Escher Wyss AG nach Ravensburg gekommen. Bis 2006 arbeitete er für den Hersteller von Wasserturbinen, der mittlerweile als Andritz Hydro GmbH firmierte. Mit seinem umfangreichen Wissen unterstützte Heber auch die Entwicklung des Labors für Energie- und Strömungstechnik an der RWU, das heute mit verschiedenen Turbinen und einem Windkanal über eine ausgezeichnete Ausstattung verfügt.

Darüber hinaus begleitete er zahlreiche studentische Projekte und Abschlussarbeiten im Bereich der Wasserkraft. Für die engagierte und überaus fundierte Weitergabe seines Wissens an die jüngere Generation wurde Heber 2013 mit der Ehrennadel der Hochschule Ravensburg-Weingarten geehrt.