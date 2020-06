Rund 200 offene Ausbildungsplätze

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben sinkt, teilt die IHK mit. Dies sei auch auf die corona-bedingten Einschränkungen zurückzuführen.

„Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt 17 Prozent weniger neu abgeschlossene Ausbildungsverträge als ein Jahr zuvor. Fakt ist aber auch, dass wir durch die Rückmeldungen der Betriebe wissen, dass viele weitestgehend an ihrem Ausbildungsbedarf festhalten wollen und es offene Stellen gibt“, so Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der IHK. Laut aktueller IHK-Umfrage wollen 70 Prozent der Unternehmen unverändert an ihrem Ausbildungsangebot festhalten. Nur sechs Prozent der befragten Unternehmen hätten demnach über eine Reduzierung nachgedacht. Auch die Zahl der Vertragsauflösungen sei unbedenklich – es seien sogar weniger als im Vorjahr.

Auffallend sei jedoch nach IHK-Angaben, dass viele Betriebe, die üblicherweise zu diesem Zeitpunkt bereits Ausbildungsverträge für den Start im Herbst 2020 abgeschlossen haben, dies bis jetzt noch nicht getan haben. „Die Konstellation ist schwierig und offenbar nehmen viele eine abwartende Haltung ein – sowohl die Jugendlichen, die gerne eine Ausbildung beginnen würden, als auch die Betriebe, die offene Stellen haben. Wir halten es daher für sehr wahrscheinlich, dass bis kurz vor Ausbildungsbeginn noch viel Bewegung in den Vertragszahlen drin ist“, so Jany.

Derzeit seien in der IHK-Lehrstellenbörse (www.ihk-lehrstellenboerse.de) rund 200 Plätze offen. Vier von zehn befragten Betrieben haben laut der IHK-Umfrage ihre Ausbildungsplätze für den Herbst 2020 noch nicht besetzt. Neun von zehn Unternehmen wollten demnach trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ihre aktuellen Auszubildenden im Herbst auch übernehmen. Manche Unternehmen, die in der jüngsten Vergangenheit durch den angespannten Ausbildungsmarkt eher Schwierigkeiten hatten, ihre offenen Stellen zu besetzen, erhoffen sich aktuell sogar hier eine leichte Entspannung, teilt die IHK mit.

Für die Umfrage wurde rund 600 der insgesamt etwa 1500 Ausbildungsbetriebe der Region befragt. Es beteiligten sich 113 Ausbildungsbetriebe, die wiederum für rund 500 Ausbildungsplätze stehen.