Rumpftruppe des TV Weingarten holt einen Pflichtsieg

In der Württembergliga der B-Juniorinnen sind die Handballerinnen des TV Weingarten extrem ersatzgeschwächt in die Begegnung gegen den TV Spaichingen gegangen. Die Rumpftruppe, wie es Trainer Oliver Borrmann beschrieb, löste die Pflichtaufgabe aber dennoch letztlich souverän und gewann mit 33:22 (16:13).

Die extrem angespannte personelle Lage beim TVW entspannte sich kurz vor der Partie – mit der spontanen Zusage der C-Jugendlichen Marla Baumeister und dem Blitztransfer per Zweitspielrecht von Pia Heilig vom HCL Vogt hatte Borrmann immerhin eine Auswechselspielerin auf der Bank. „Das Aufwärmen und der erste Durchgang gestalteten sich insgesamt zäh und unkonzentriert“, teilte Borrmann mit. Nach der Partie sprachen einige Zuschauer auf der gut besuchten Tribüne von einer holprigen Partie. „Das beschrieb das Geschehen ganz gut“, gestand Borrmann.

Etwas deutlicher fiel daher die Kabinenansprache aus. In Durchgang zwei zeigte sich Weingartens Mannschaft deutlich wacher und hatte sichtbar mehr Laune, das Spiel schnell zu entscheiden. Aus dem 16:13-Halbzeitstand wurde innerhalb von knapp sieben Minuten ein 22:14, was Trainer Borrmann quasi zur Belohnung mit einer Auszeit zum Verschnaufen honorierte. In der Folge zeigte der TVW etliche schöne Aktionen und ließ den mäßigen Start vergessen. Überragende Werferin war Pauline Borrmann mit 18 Treffern.

Unter dem Strich kam somit ein Pflichtsieg heraus, der aber laut Borrmann umso bemerkenswerter war, weil die meisten seiner Spielerinnen das komplette Programm von 50 Minuten mit Tempo durchstanden, ohne dass gegen Ende ein konditioneller Einbruch zu sehen war. Das ist für den Trainer eine gute Erkenntnis vor der nächsten Aufgabe in Köngen am kommenden Sonntag (15.15 Uhr). Dort spielen zwei der treffsichersten Teams der Württembergliga gegeneinander. Weingarten ist mit 9:3 Punkten derzeit Tabellendritter, Köngen folgt mit 8:6 Punkten auf Rang vier. Im Lage des TVW hoffen sie, am Sonntag wieder mit etwas vollerer Bank antreten zu können.