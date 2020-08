„Rotsünder“ fährt nach Unfall weiter

Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Dienstag mit seinem Auto trotz roter Ampel von der Waldseer Straße nach links in die Niederbieger Straße in Weingarten abgebogen und hat den Gegenverkehr zu einem Ausweichmanöver gezwungen, das nicht ohne Schaden blieb.

Gegen 0.20 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau laut Pressemitteilung der Polizei mit ihrem Kleinwagen auf der Waldseer Straße stadteinwärts, als an der Kreuzung vor ihr plötzlich ein weißes Auto in die Niederbieger Straße abbog, obwohl sie „Grün“ hatte. Die Nissanfahrerin konnte gerade noch ausweichen, streifte dabei aber den Randstein des Fußgängerüberweges. Dadurch entstand an ihrem Auto ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Die Person am Steuer des abbiegenden Autos fuhr ohne anzuhalten weiter.

Das Polizeirevier Weingarten sucht Zeugen der Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0751/8036666.