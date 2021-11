Rotes Kreuz bittet zur Blutspende in Weingarten

Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Der DRK-Blutspendedienst ruft daher dringend zur Spende auf.

Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden ist laut Mitteilung des Roten Kreuzes für die Heilung und Lebensrettung oftmals das wichtigste Kriterium. Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen bittet daher zur Spende am Mittwoch, 24. November, von 14 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle 4 beim Hallenbad, Brechenmacher Straße 21, in Weingarten. Die Terminreservierung erfolgt unter terminreservierung.blutspende.de.

Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wer sich gesund und fit fühlt. Bei Wohlbefinden können Spender am Folgetag der Corona-Impfung Blut spenden. Spendewillige, die innerhalb der letzten zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen.