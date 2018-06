Ross und Reiter haben am Blutfreitag in Weingarten absoluten Vorrang

In den Stunden vor und während des Blutritts – Europas größter Reiterprozession – haben in Weingarten Reiter und Pferde absoluten Vorrang. Für den Autoverkehr bringt dies erhebliche Einschränkungen mit sich. Wer nicht unbedingt muss, sollte seinen Wagen am besten in der Garage stehen lassen. Wer auf das Auto angewiesen ist, sollte die nachfolgenden Empfehlungen der Straßenverkehrsbehörde beachten:

Prozessionsweg : Der Prozessionsweg ist auf dem Plan eingezeichnet. Eine Querung des Prozessionsweges ist während der Prozession nur im Bereich der Niederbieger Straße beim Ortsteil Ortliebs möglich. Dort schleust die Polizei die Fahrzeuge durch. An sonstigen Stellen ist eine Querung während der Prozession nicht möglich. Die Prozession beginnt um 7 Uhr. Die letzten Reitergruppen kehren spätestens gegen 13 Uhr wieder in den Bereich der Basilika zurück. Die Straßensperrungen beginnen ab 6 Uhr und enden spätestens gegen 14 Uhr.

Beschränkungen auf den Aufstellstraßen und Anreitwegen : Alle Aufstellstraßen, Aufstellplätze und wichtigen An- und Abreitwege sind für jeglichen Fahrzeugverkehr ab 6 Uhr bis längstens etwa 14 Uhr gesperrt. Auch eine Ausfahrt aus diesen Gebieten ist ab 6 Uhr nicht mehr möglich. Von 6 bis 7 Uhr bestehen auf einer Vielzahl von Straßen in Weingarten erheblichste Behinderungen durch anreitende Reitergruppen.

Haltverbote : Aufgestellte Haltverbote sind unbedingt zu beachten. Ordnungswidrig geparkte Fahrzeuge werden bereits ab 1 Uhr nachts konsequent abgeschleppt.

Umleitungen : Wer innerhalb des Prozessionskreises wohnt, kann diesen nur über den Durchlass bei Ortliebs an der Niederbieger Straße (Richtung B 30 neu/Bad Saulgau) verlassen. Für die südlich und östlich des Prozessionsweges gelegenen Gebiete gibt es ab der Wildeneggstraße bis zur Burachhöhe in Ravensburg folgende Umleitungsstrecke: Wildeneggstraße – Sechserweg – Laurastraße – Scherzachstraße – Friedhofstraße – Lammstraße – Bergstraße – Lehenstraße – Haslachstraße – Burachhöhe Ravensburg bzw. umgekehrt (ab Lehenstraße über Schonisweilerstraße zur Friedhofstraße).

Allgemeine Hinweise : Sollte es trotz Einhaltung aller Verkehrsverbote zur Begegnung mit Reitergruppen kommen (z. B. beim An- und Abreiten der Gruppen), gilt Folgendes: Unbedingt anhalten, nur auf Zeichen der Reiter fahren, auf keinen Fall überholen. Die Weisungen der Polizei und der Festordner sind unbedingt zu befolgen. Auswärtige Besucher sollten rechtzeitig informiert werden und unbedingt bis spätestens 6 Uhr in Weingarten sein. Danach ist nur noch die Zufahrt über den Durchlass an der Niederbieger Straße bei Ortliebs möglich. Parkmöglichkeiten bestehen insbesondere westlich der Waldseer Straße, etwa im Bereich Festplatz.

Hinweise für die Benutzer des öffentlichen Linienverkehrs : Die Linienbusse können die Strecke Ravensburg – Weingarten – Baienfurt befahren. Die Haltestellen Trauben, Haasstraße, Güterbahnhof, Post und ev. Stadtkirche werden allerdings von 6 bis etwa 14 Uhr nicht angefahren. Es können die Haltestelle Charlottenplatz oder die in der Danziger Straße eingerichtete Bedarfshaltestelle benutzt werden. Die Buslinie 6 fährt die Oberstadt nicht an, die Linie 14 verkehrt bis 14 Uhr nicht. Der Stadtbus (Linie 15) pendelt von der BOB-Haltestelle zum Charlottenplatz, wobei zeitweise nicht alle dazwischenliegenden Haltestellen angefahren werden können. Weitere Hinweise der Busunternehmen sind an den Haltestellen angebracht.

Behörden : Auch offizielle Stellen sind am Freitag zu. Das Finanzamt Ravensburg in Weingarten ist am Freitag, 10. Mai, wegen des Blutritts für den Publikumsverkehr geschlossen und auch telefonisch nicht erreichbar. Das Jobcenter Landkreis Ravensburg und DiPers haben am Standort in der Sauterleutestraße 34 in Weingarten am Blutfreitag ganztägig geschlossen.

Für Fragen zu Verkehrsregelungen am Blutfreitag steht das Amt für öffentliche Ordnung , Telefon 0751/405167, zur Verfügung.