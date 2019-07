Romantische Musik erklingt im Kirchenschiff

„Vom Deutschen Idealismus zur deutschen Romantik“ nennt sich diesmal die Philosophische Sommerwoche, die seit 14 Jahren von der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten veranstaltet wird. Tradition ist dabei auch das öffentliche Konzert am ersten Abend des viertägigen Seminars im Chorraum der Basilika, der sich akustisch besonders gut dafür eignet. Auch dieses Jahr war der Rottenburger Organist und Komponist Wolfram Rehfeldt an der Gabler-Chororgel zu hören. Er begleitete die Sopranistin Viktoria Eschenfelder.

Natürlich kamen vor allem Stücke der Romantik zur Aufführung: von Felix Mendelssohn Bartholdy, Josef Gabriel Rheinberger und Johannes Brahms und der französischen Romantik von Adolphe Adam oder César Franck. Aber den Anfang machte Johann Gottfried Walthers „Concerto in F-Dur“ in drei Sätzen, das aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt. Das überraschte, denn den Zeitgenossen und Verwandten Bachs empfand man als frisch, dynamisch und fast „modern“ mit den Echoeffekten im ersten Satz, dem kurzen hübschen Adagio und dem schön schwingenden Vivace. Das erste Vokalwerk waren zwei „Biblische Lieder op. 99“ von Antonin Dvořák mit den Titeln „Wende dich zum mir“ und „Gott ist mein Hirte“.

Viktoria Eschenfelder ist nicht nur Sopranistin, sondern auch tätig als Querflötenpädagogin. Sie verfügt über ein großes Repertoire, das von der Oper zur Operette und vom Liedgesang bis zum Jazz reicht. In der Mitte auf der Altarinsel stehend, kam ihr tragender Sopran sehr schön zur Geltung. Mit großer Wärme bei den Dvořák-Liedern und auch beim „Ave maris stella“ von Adolphe Adam (1803-1856) nach César Francks interessant gesetzten „Andante in g-moll“ an der Orgel.

Brahms Vertonung der Volksweise aus dem 15. Jahrhundert „ Herzlich tut mich erfreuen die liebe Sommerzeit“, dem Text entsprechend ein heiteres kurzes Stück, wurde von zwei aus den „Sechs religiösen Gesängen op. 157“ von Rheinberger abgelöst. „Ich bin des Herrn“ und „Ave Maria“, harmonisch kompliziert und musikalisch anspruchsvoll, kontrastierten dann mit dem Kirchenlied Bachs „O Gott du frommer Gott“ in dem gleichnamigen Choral-Vorspiel von Johannes Brahms. Das mit warmem Tremolo gesungene „Sei stille dem Herrn“ aus Mendelssohns Oratorium „Elias“ und „Doch der Herr, er leitet die Irrenden recht“ mit Spitzentönen für den Sopran bildete zusammen mit dem „Andante con moto“, einem tatsächlich rhythmisch sehr bewegten Soloorgelstück einen Mendelssohn-Teil.

Den Abschluss machte die Eigenkomposition für Sopran „Abendlied“ von Wolfram Rehfeldt (geboren 1945), ein längeres Stimmungsbild, das vor allem meditativ wirkte. Danach kam einem Johannes Brahms „Präludium in g-moll“ wie ein einziger Klangrausch auf der Orgel, wie ein einziges sich immer weiter steigerndes Plenum vor und die Chororgel erreichte fast die klangliche Dimension der großen Gabler-Orgel.

Nach herzlichem langen Applaus für die beiden Solisten sang Viktoria Eschenfelder noch ganz schlicht und ergreifend schön „Amazing Grace“. Ein sinnvoller Abschluss nach einer reichen Stunde Musik.