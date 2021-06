Rollende Wertstoffkiste während des Welfenfestes

Die Verwaltung der Stadt Weingarten weist darauf hin, dass während des Aufbaus und der Durchführung des Welfenfestes an den Samstagen, 26. Juni, 3. Juli und 10. Juli, keine Rollende Wertstoffkiste auf dem Festplatz stattfindet.

Die Annahme der Raweg-Säcke erfolgt an diesen Samstagen in der Oberstadt (Lazarettstraße/Ecke Malerstraße) in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Eine Ablage der RaWEG-Säcke außerhalb der bekannt gemachten Termine und Abgabezeiten ist verboten und wird mit einem Bußgeld geahndet. Die Verwaltung kündigt in diesem Zusammenhang verstärkte Kontrollen an.