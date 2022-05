Rollende Raritäten machen Halt in Oberschwaben

Als Start- und Zielpunkt ist Weingarten das Zentrum der 21. ADAC Württemberg Historic. Am 13. und 14. Mai bildet Weingarten den Dreh- und Angelpunkt der Oldtimer-Tour. Auf der rund 420 Kilometer langen Route führt die Oldtimer-Ausfahrt durch wunderschöne Landschaften und weitere Orte in der Region Oberschwaben. Für alle Fans historischer Fahrzeuge eine optimale Gelegenheit, die faszinierenden Automobile aus verschiedenen Epochen mit allen Sinnen zu erleben.

Sowohl am Freitag- als auch am Samstagmorgen starten die über 100 Oldtimer auf dem Festplatz in Weingarten. Dabei lassen sich zahlreiche liebevoll restaurierte Schmuckstücke bestaunen – das älteste Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1924.

Eine Etappe der ADAC Württemberg Historic beginnt am Samstagmorgen, 14. Mai, auf dem Festplatz in Weingarten und geht in Richtung Bodensee: Beim Pausenstopp im Berggasthof Höchsten können die Teams auf 833 Metern Höhe den traumhaften Blick auf die Alpengipfel genießen. Am Nachmittag legt die ADAC Württemberg Historic einen Halt am Auto & Traktor Museum in Uhldingen ein.

Die nächste Station für die rollenden Raritäten heißt Tettnang. Am repräsentativen Neuen Schloss machen die glänzenden Oldtimer der ADAC Württemberg Historic am Samstagnachmittag dann standesgemäß ihre Aufwartung.