Rollator in Weingarten gestohlen

Eine unbekannte Person hat am Montag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr einen Rollator in der Lägelerstraße in Weingarten gestohlen.

Der Besitzer hatte laut Polizei zuvor sein Gefährt vor seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Als er zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8036666 mit der Polizei Weingarten in Verbindung zu setzen.