Roll-Out in die Rennsaison 2021

Beim Roll-Out des Formula Student-Teams Weingarten (FSTW) stellte das Team aus Studierenden der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) die beiden neu konstruierten Rennwagen für die Saison 2021 vor. Was sonst eine spektakuläre Veranstaltung mit vielen Gästen und Gänsehautmomenten ist, wurde dieses Jahr ins Internet verlagert.

Am Montagabend schalteten sich laut Pressemitteilung der Hochschule rund 700 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um der Enthüllung der beiden Stinger-Modelle beizuwohnen. Mit dem Stinger 21C nimmt das Team erneut an der Formula Student Combustion teil, der Disziplin für Verbrennungsmotoren. Der fahrerlose Stinger 21D wurde für den Driverless-Wettbewerb entwickelt, an dem das FSTW seit der Saison 2018 teilnimmt.

Ein Rennwagen aus einem Guss

Auch in dieser Saison hoffe das FSTW, den entscheidenden Wettbewerbsvorteil durch Innovationen in der Bauweise zu erlangen, heißt es vonseiten der Hochschule. „Der 21C ist unser erster Stinger, dessen Chassis komplett aus einem Guss ist“, erklärt Simon Dischl, einer der Technischen Leiter. „Mit so einem Monocoque erreichen wir mehr Steifigkeit bei einem deutlich verringerten Gewicht.“ Eine weitere Neuerung ist das entkoppelte Hub- und Rolldämpfersystem, das als Masterarbeit des RWU-Alumnus Julian Borowski entstanden ist.

Gratwanderung zwischen Agilität und Stabilität

Der zweite Star des Abends ist der autonom fahrende Stinger 21D. Statt eines Piloten erfassen hier zwei Kameras und ein Radarsensor die Umwelt des Fahrzeugs. Die künstliche Intelligenz, die diesen sensorischen Input verarbeitet und den Wagen steuert, wurde vom Team selbst entwickelt. Der Faktor Mensch fällt damit weg, aber der Computer hat wiederum eigene Herausforderungen. Beim Fahrwerk habe man den Fokus auf Stabilität und weniger auf Agilität gelegt.

Engagement, Geduld und Unterstützung

Thomas Spägele hob die Leistung des Teams unter Pandemiebedingungen hervor. „Das war nicht einfach. Es brauchte viel Engagement und viel Geduld“, sagte der Rektor. Auch die Sponsoren waren mit Herausforderungen konfrontiert, die sich auf die Zusammenarbeit mit dem FSTW auswirkten. Es sei zu Verzögerungen in der Fertigung benötigter Teile gekommen, weil in den Werkstätten weniger Kapazitäten frei und viele Mitarbeiter in Kurzarbeit waren, berichtet da Team.

Saisonstart in Österreich

Geschraubt und getestet wird an den Fahrzeugen noch bis zum Start der Wettbewerbe. An dreien wird das FSTW dieses Jahr teilnehmen, beginnend mit dem FS Austria am 25. Juli. Im Anschluss geht es nach Spanien und schließlich zum Saisonabschluss nach Kroatien.