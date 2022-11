Rolf Dietmaier 60 Jahre Mitglied

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Mitgliederversammlung am 14. Oktober wurde über die vielfältigen Aktivitäten des Jahres berichtet. Ein weiterer Schwerpunkt war die Ehrung der Mitglieder, die ihre Treue zum Verein bereits 10, 25 und mehr Jahre gehalten haben.

Ganz besonders wurde hier das 60-Jahre-Jubiläum von Ehrenvorstand Rolf Dietmaier sowie seiner Tochter Sonja Wille mit 40 Jahren Mitgliedschaft geehrt.

Die Übergabe der Vereins-Ehrennadel, der Jubiläums-Urkunden und einem Geschenk erfolgte bei einem persönlichen Besuch der beiden Jubilare durch Vertreter des Vorstands.

Anhand eines Fotobuches wurden zahlreiche seiner früheren Radtouren über höchste Alpenpässe oder Touren zu den Partnerstädten Weingartens wie Brest, Bron, Grimma und Mantua in Erinnerung gerufen. Natürlich kamen die vielen, durch ihn in 18-jähriger Vorstandsführung organisierten Vereinsaktivitäten in der gemütlichen Kaffeerunde wieder zur Sprache.

Seine so besonders lange Mitgliedschaft und die 18-jährige Vereinsführung hat für viele Radlerinnen und Radler den Radsport in der Region Weingartens geprägt. Für all diese Leistungen würdigte ihn der Vorsitzende Manfred Ströhm bei Rolf Dietmaier mit einem herzlichen Dankeschön.

Herbert Bott, Horst Huber und Hans-Georg Jehle wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Besonderer Dank ging an Herbert Bott und Horst Huber, die durch unzählige Radtouren viele Spuren im Verein, aber auch auf Oberschwabens Wegen und Straßen und darüber hinaus, gelegt haben.

Zehn Jahre dabei sind Willi Feißt, Robert Fuchs, Harald Fürst, Wolfgang Linder, Klaus Moosmann, Rudolf Oehmke, Johannes Oettle, Isolde und Paul Roos, Walter Sauter und Manfred Ströhm.

Am Ende einer interessanten Radsaison wurden die besonderen Leistungen der Radtreff-Guides, die ab Ende März jeden Dienstag die fünf Gruppen hervorragend geführt hatten, gewürdigt.

Der Dank richtete sich auch an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei der Schuppensanierung im Bikepark, die mit ihrem Einsatz von fast tausend Stunden die erfolgreiche Instandsetzung ermöglicht haben.

Das Team des Radfahrer-Vereins hat beim diesjährigen Stadtradeln zum vierten Mal in Folge den ersten Platz in der Stadtwertung belegt. Alfred Simma, Helga Glaser und Doris Gindele sind in diesen drei Wochen jeweils über 1200 Kilometer geradelt und haben damit die ersten drei Plätze belegt.