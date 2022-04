Rennradfahrerin stößt mit Auto zusammen

Eine Kopfverletzung hat sich eine Rennradlenkerin zugezogen, die am Dienstagmorgen in der Thumbstraße in Weingarten mit einem Auto zusammengestoßen ist, wie die Polizei mitteilt. Die 38 Jahre alte Radlerin war Richtung Ravensburger Straße unterwegs und übersah an der Einmündung Brielmayerstraße den von rechts kommenden Wagen. Die gleichaltrige Lenkerin des Mazda konnte nicht mehr rechtzeitig halten. Wegen den Verletzungen, die die Fahrradfahrerin durch die Kollision mit dem Auto erlitt, wurde sie in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Am Auto entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 2000 Euro.