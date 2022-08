Als er auf dem Geh- und Radweg in der Ettishofer Straße unterwegs war, wollte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ein 48-jähriger Rennradfahrer zwischen einem Hund und seinem Herrchen durchfahren. Hierbei übersah er offensichtlich die Hundeleine und kam zu Fall. Beim Sturz zog sich der 48-Jährige laut Polizeibericht leichte Verletzungen zu, weshalb er durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.