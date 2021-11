Religionen als Brand- und Friedensstifter

Zum Thema „Heilige Gewalt oder konstruktiver Dialog. Zur Ambivalenz von Religionen in bewaffneten Konflikten“ spricht Prof. Dr. Andreas Hasenclever am Freitag, 19. November, um 19 Uhr in der Akademie Weingarten.

Der Vortrag des Professors für Friedensforschung und Internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft (IfP) der Universität Tübingen ist laut Pressemitteilung der Auftakt der Reihe „Begegnung auf dem Martinsberg. Theologien, Kulturen und Menschen im Dialog“, eine gemeinsame Initiative der beiden Weingartener Hochschulen, der christlichen Hochschulgemeinden, des Religionspädagogischen Instituts sowie der Akademie in Weingarten. Teilnehmer begegnen verschiedenen Religionen, besuchen die Synagoge in Ulm, ein buddhistisches Kloster, eine albanische Moschee oder die Basilika in Weingarten.

Prof. Dr. Andreas Hasenclever widmet sich einem höchst aktuellen Themenfeld: In vielen Bürgerkriegen spielen Religionen eine verheerende Rolle. Hasenclever erörert, unter welchen Umständen Religionen das Konfliktpotential erhöhen und wann sie Frieden stiften können.

Anschließend wird die Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ eröffnet. Diese ist bis Ende Januar 2022 im Tagungshaus Weingarten in den Gängen vor dem Religionspädagogischen Institut zu sehen.