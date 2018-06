Rekord: 3470 Studenten an der PH

Für 659 Erstsemester hat am Montag, 10. Oktober, das Studium an der Pädagogischen Hochschule Weingarten begonnen. Insgesamt sind zum aktuellen Wintersemester damit 3470 Studenten an der PH eingeschrieben. Das ist ein neuer Höchststand. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Hochschule Ravensburg-Weingarten Rekordzahlen gemeldet. Damit studieren in Weingarten soviele Menschen wie noch nie in der Geschichte.

Der größte Anteil mit 354 Studienanfängern hat sich für ein Lehramtsstudium entschieden: 150 für Grundschule und 204 für die Sekundarstufe 1. Von den übrigen Bachelorstudiengängen zählen Elementarbildung (109), Bewegung und Ernährung (68) sowie Medien- und Bildungsmanagement (37) die meisten neuen Studenten. Sie alle wurden am Montagmorgen von Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald und Rektor Werner Knapp im Weingartener Kultur- und Kongresszentrum begrüßt. Rektor Knapp beglückwünschte die Studenten zu ihrer Studienwahl und betonte, dass die PH eine überschaubare Hochschule sei, in der die Lehrenden sehr viel Wert auf eine gute Lehre legen würden. Eine weitere Besonderheit des Studiums an der PH sei der intensive Praxisbezug. Oberbürgermeister Ewald betonte, dass Weingarten nicht nur fürs Studium, sondern auch zum Leben ein attraktiver Standort sei mit einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, einem bunten Vereinsleben, zahlreichen Sportvereinen und interessanten Kulturveranstaltungen. Ewald lud die Studenten ein, sich aktiv in der Stadt zu engagieren. Claudia Kownatzki und Katja Schirrmeister von der Studienberatung stimmten die Studenten auf ihren neuen Lebensabschnitt ein und einige Musiker der Big Band der Hochschulen sorgte für gute Stimmung. Im Rahmen der Orientierungswoche können die neuen Studenten nun bis Freitag die wichtigsten Informationen zum Studium, den Fächern, zu Studienaufenthalten im Ausland, zur Nutzung der Hochschulbibliothek oder der digitalen Lernplattform und anderen Einrichtungen in Erfahrung bringen.