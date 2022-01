Reisepass, Urkunden und Co.: Weingarten will die digitalen Serviceleistungen ausbauen

Das Ummelden des eigenen Wohnsitzes, das Beantragen eines neuen Reisepasses oder das Anmelden eines Kindergartenplatzes: Die Digitalisierung bietet gerade im Bereich der Serviceleistungen viele Möglichkeiten, zeitaufwendige Behördengänge zu vermeiden und die jeweiligen Anliegen digital zu lösen.

Doch bei vielen Kommunen in Land und Bund ist das aktuell noch nicht möglich. Die Digitalisierung der Serviceleistungen von Städten und Gemeinden hinkt noch weit hinter den Ansprüchen her. So auch in Weingarten, wo IT-Abteilungsleiter Stefan Riedesser den aktuellen Stand der Dinge in der Gemeinderatssitzung am Montag vorstellte. Dabei wurde deutlich: Es gibt zwar schon einige wenige Angebote – es fehlen aber noch viel mehr.

Kommunen brauchen Unterstützung

Das liegt einerseits daran, dass Weingarten das Thema die vergangenen Jahre nicht mit Nachdruck betrieben hat. Andererseits fehlt bislang auch noch reichlich digitale Infrastruktur. Bereits im Jahr 2017 wurde das „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ verabschiedet, was eigentlich Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, alle ihre Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 auch digital bereitzustellen. Insgesamt wurden 575 Leistungsbündel mit circa 6000 Einzelleistungen identifiziert. Allein diese Quantität zeigt, dass Kommunen selbst solch eine digitale Infrastruktur nicht aufbauen können.

Daher haben das Land Baden-Württemberg und die Kommunen die Online-Plattform „Service BW“ ins Leben gerufen. Auf dieser Website sind bereits einige hundert Serviceleistungen – sogenannte Prozesse – hinterlegt. Aber natürlich nur, wenn die Kommunen die Serviceleistungen auch schon digital anbieten. Ist das der Fall, ist Service BW mit der Website der Kommune verknüpft, so dass die jeweiligen Anliegen digital erledigt werden können. Dafür braucht es ein Nutzer-Konto. Derzeit seien von den neun Millionen Erwachsenen in Baden-Württemberg etwa 650 000 Bürger registriert, erklärte Riedesser.

19 Serviceleistungen in Weingarten

Doch selbst mit Konto hat Weingarten seinen Bürgern aktuell noch nicht viel zu bieten. Zwar gibt es laut Riedesser bereits 19 digitale Serviceleistungen, allerdings wird beim genaueren Blick deutlich: Fast alle sind Nischenangebote und werden wohl kaum von einem großen Teil der Bürger genutzt. So kann man digital bereits beispielsweise eine Plakatierungserlaubnis beantragen, Versteigerungen anmelden oder sich für das Betreiben einer Spielhalle anmelden. Das Ausstellen von wichtigen Bescheinigungen, Dokumenten oder Pässe ist aktuell so noch nicht möglich. Immerhin: Der Hund oder ein Gewerbe können bereits digital angemeldet werden.

Ein schwacher Trost dabei: Im Durchschnitt hat jede Kommune in Baden-Württemberg gerade einmal zehn Prozesse hinterlegt. „So richtig gut ist Service BW noch nicht angenommen worden“, konstatiert daher auch Riedesser. Dass es auch anders geht, zeigen die Städte Waiblingen, Kirchheim unter Teck und Vaihingen an der Enz, die bereits rund 230 Serviceleistungen digital anbieten.

Große Ziele für 2022

Laut Riedesser ist es auch im Interesse der Weingartener Verwaltung, dieses Angebot schnellstmöglich auszuweiten und vor allem die alltäglichen und damit häufigsten Dienstleistungen zu digitalisieren. „Dieses Jahr wollen wir voll einsteigen“, versichert er. So steht gerade das Dokumentenmanagement im Vordergrund. Auch das Layout soll angepasst und vor allem das E-Payment eingeführt werden. Denn nur mit der Funktion des digitalen Bezahlens sind viele Prozesse möglich. So auch das Beantragen von Meldebescheinigungen, was wohl am häufigsten nachgefragt wird, oder aber das Ausstellen von sogenannten Personenstandsurkunden – also Ehe-, Geburts- oder Sterbeurkunden. Auch Bauanträge sollen bald digital gestellt werden können.

Denn Riedesser und sein Team haben sich hohe Ziele gesetzt: „Wir wollen schauen, dass wir bis Ende 2022 alle verfügbaren Prozesse im Einsatz haben“, sagt der IT-Experte mit Blick auf die von Service BW hinterlegten Angebote. Dass er und sein Team weitere Prozesse selbst programmieren, sei kaum darstellbar. Ohnehin sei es schon fraglich, ob man dieses hoch gesetzte Ziel überhaupt erreichen könne.