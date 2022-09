Regionale Unternehmen klagen über Bürokratie

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) Bodensee-Oberschwaben, Ulm und Reutlingen haben zum vierten Mal die Ergebnisse einer Standortumfrage bei ihren Mitgliedern vorgelegt. Insgesamt sind die Unternehmen mit dem Standort Bodensee-Oberschwaben zufrieden und gaben der Region im Durchschnitt die Note 2. Aber es gibt auch Kritik.

An der Studie beteiligen sich aus der Region knapp 1600 Unternehmen, wie die IHK mitteilt. Das entspricht einer Rücklaufquote von 13,4 Prozent. Die Firmen konnten zu 32 Standortfaktoren aus den vier Bereichen „Infrastruktur und Verkehr“, „Fachkräfte und Bildung“, „Attraktivität ihrer Stadt und Gemeinde“ sowie „Verwaltung und Kommunalpolitik“ eine Bewertung zur Zufriedenheit und Wichtigkeit abgeben.

„Die Gesamtzufriedenheit der Unternehmen liegt auf einem vergleichbaren Niveau wie bei der vergangenen Umfrage im Jahr 2017“, sagte Sönke Voss, kommissarischer Hauptgeschäftsführer der IHK anlässlich einer Pressekonferenz am Donnerstag. „Trotz vorausgegangener und aktueller Krisen schneidet die Region gut ab und ist unverändert ein attraktiver Standort.“

Es gibt Handlungsbedarf

So monierten die Unternehmen die Mobilfunknetzabdeckung und die Breitbandversorgung, zwei der wichtigsten Standortfaktoren. Die Zufriedenheit hat hier im Vergleich zu 2017 sogar noch abgenommen. Zwar habe sich bei der digitalen Infrastruktur in den vergangenen Jahren sehr viel getan, so Bettina Wolf, IHK-Referentin für Regionalentwicklung, allerdings habe mit der Corona-Pandemie der Bedarf an schnellen, zuverlässigen Verbindungen enorm zugenommen.

Standortschwächen

Standortschwächen sehen die Unternehmen auch beim Wohnungsmangel, fehlenden qualifizierten Fachkräften und nicht zuletzt bei der Verfügbarkeit von Gewerbeimmobilien. Diese Faktoren lagen bei der Unzufriedenheit schon 2017 ganz vorne und verschärfen sich zunehmend.

Unzufrieden sind die Unternehmen mit den kommunalen Verwaltungen. Verfahren dauerten zu lange, die Bürokratie sei ein Hemmnis, Online-Dienstleistungen seien noch zu wenig verfügbar. „Ein offenes Ohr für Anliegen der Wirtschaft“ ist laut Umfrage für die Unternehmen bei den Verwaltungen wichtig, wird von ihnen aber nur als mittelmäßig beurteilt. Allerdings, so die IHK, hätten die Kommunen es selbst in der Hand, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern.

Ein weiteres Dauerthema sind neue Gewerbeflächen. Unternehmen, die expandieren wollen, brenne dieses Thema auf den Nägeln. Allerdings sind freie Flächen knapp. „Wenn wir Unternehmen im Umkreis von 30 Kilometern ihres Standorts keine zusätzlichen Flächen anbieten können, dann besteht die Gefahr, dass die Unternehmen die Region verlassen“, sagt Wolf. Das müsse aber unbedingt verhindert werden.

Stärken bei weichen Faktoren

Stark ist die Region vor allem bei den sogenannten weichen Standortfaktoren. Hier sammelten die allgemeine Sicherheit, die Einkaufsmöglichkeiten, Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie die medizinische Versorgung Pluspunkte.

Auf Platz eins landete die Stromversorgung, für die IHK ein Zeichen, wie wichtig eine sichere Stromversorgung für die Region ist. Allerdings merkte Wolf an, dass zum Zeitpunkt der Befragung der Krieg in der Ukraine noch nicht ausgebrochen war und die aktuelle Entwicklung bei der Energieversorgung nicht berücksichtigt ist.

Explodierende Energiekosten

Die IHK warnt vor einer existenzbedrohenden Entwicklung für die Unternehmen angesichts der „bedrohlich hohen Energiepreise.“ Seit dem 9. August seien die Strompreise an der Börse nochmals auf annähernd 100 Cent pro Kilowattstunde in die Höhe geschnellt. Der Preisanstieg im Strombereich ist laut IHK eine direkte Folge der Gaspreissteigerung, da sich der Strompreis am teuersten eingesetzten Kraftwerk – in diesem Fall den Gaskraftwerken – orientiert. Die Gasumlage belaste die Unternehmen zusätzlich und die Reduktion der Mehrwertsteuer auf Erdgas entlastet nur Privathaushalte.

Zu den immensen Energiekosten erreichten die IHK-Bodensee immer mehr Rückmeldungen von Unternehmen. Beispielsweise von einem Mittelständler aus der Region, der in der Vergangenheit bereits umfangreich in Energieeffizienz und Photovoltaik investiert hat. Dennoch stiegen die Energiekosten des Unternehmens von bislang jährlich 220 000 Euro auf voraussichtlich 1,2 Millionen Euro – ein Anstieg um das Viereinhalbfache.