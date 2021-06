Regionale Konjunktur bleibt tief gespalten

Die Stimmung in der regionalen Wirtschaft hellt sich spürbar auf. Das ist das Ergebnis der aktuellen Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben. Besonders die Industrie beweist dabei ihre Zugkraft für die konjunkturelle Erholung. Im Gegensatz dazu leiden Teile des Einzelhandels sowie der Gastronomie und Hotellerie weiterhin stark unter den Maßnahmen zur Eingrenzung der Pandemie und erleben ein bitteres Tief.

Die Umsätze der Industriebranche, sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland, haben laut IHK-Umfrage in den vergangenen Monaten deutlich angezogen und vier von zehn Produzenten rechnen mit einem weiteren Exportschub. Die aktuellen Ergebnisse zeigen insgesamt, dass die Konjunktur wieder an Fahrt aufnimmt und sich die Erholung seit Jahresbeginn weiter fortsetzt.

Vier von zehn Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage als gut, weitere vier von zehn Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage als befriedigend. 18 Prozent der Unternehmen sehen sich in einer schlechten Geschäftslage – das sind zehn Prozentpunkte weniger als bei der Vorumfrage.

Die Umsätze haben in den vergangenen Monaten deutlich angezogen. Der Auftragseingang tendiert weiter in Richtung gut, immer weniger Unternehmen leiden unter Auftragsrückgängen. Ein Drittel der Unternehmen rechnet mit besseren Geschäften in den nächsten Monaten, die Hälfte geht von einem unveränderten Geschäftsverlauf aus. Jedes sechste Unternehmen befürchtet eine Verschlechterung, zu Jahresbeginn war das noch jedes vierte.

Die aktuellen Ergebnisse der IHK-Konjunkturumfrage machen aber auch deutlich, dass nicht alle profitieren: „Große Teile des regionalen Einzelhandels sowie die Gastronomie und Hotellerie liegen am Boden und leiden massiv unter den aktuellen Beschränkungen der dritten Pandemie-Welle“, so Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben. So beurteilen fast neun von zehn regionalen Gastgebern ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht.

Daran würden auch die aktuellen Bestimmungen hinsichtlich der Erleichterungen für Getestete, Geimpfte und Genesene erstmal nichts ändern, so die Einschätzung Bucks. „Die Wirtschaft braucht eine Öffnungsstrategie, die es den Unternehmen erlaubt, sicher zu planen und sich um ihren jeweiligen Geschäftsauftrag zu kümmern. Die Unsicherheiten – sei es allein zum Thema innerbetriebliches Impfen oder Testen – sind zusätzlich zu den bürokratischen Auflagen und Unübersichtlichkeiten bei der Beantragung von finanziellen Hilfen eine massive Zusatzbelastung für die Unternehmerinnen und Unternehmer in diesen Zeiten“, so Buck.