Regierungspräsidium genehmigt Haushalt

(rep) Der Weingartener Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 ist rechtskonform. Dies hat das Regierungspräsidium Tübingen (RP) in einem Schreiben Ende März der Stadt mitgeteilt.

Stadtkämmerer Daniel Gallasch gab die Entscheidung am Montagnachmittag während der Gemeinderatssitzung bekannt. Grund sei eine verbesserte Haushalts- und Finanzplanung gegenüber dem Vorjahr.

Vor allem die Nettoinvestitionsrate, also zusätzliches, eigenes Geld für Investitionen, sei deutlich höher, lobte das RP. Zudem habe die Stadt keine neuen Schulden gemacht. Damit honoriert das RP die Einsparbemühungen Weingartens, denen unter anderem die Klosterfestspiele im vergangenen Jahr zum Opfer gefallen waren.

Im März 2017 hatte das RP in einem „blauen Brief“ die Stadt ermahnt, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Ansonsten wären künftige Kreditanfragen gefährdet.

Allerdings wird in dem Schreiben ebenso darauf hingewiesen, dass die Verbesserungen auch stark von der derzeitigen sehr guten Konjunktur abhängig sind. „Sollte die positive wirtschaftliche Entwicklung mittelfristig nicht anhalten, werden sich die von der Stadt geplanten Überschüsse sehr schnell wieder reduzieren“, heißt es in dem von Regierungspräsident Klaus Tappeser unterzeichneten Brief. „Die Stadt Weingarten wird dann in den kommenden Jahren vor erheblichen Problemen bei der Investitionsfinanzierung und beim Haushaltsausgleich stehen.“

Außerdem meint das RP, dass Weingarten angesichts dieser konjunkturellen Hochphase eigentlich besser dastehen müsste. Es fordert deshalb die Stadt auf, die begonnene Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen.

Im Klartext heißt das: Weingarten muss weiterhin eisern sparen, Kosten reduzieren und die Einnahmen erhöhen.