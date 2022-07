Realschule Weingarten trifft sich zum Sport- und Spieletag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vorletzten Schultag traf sich die Schulgemeinschaft der Realschule Weingarten zu einem vergnüglichen Sport- und Spieletag im Lindenhofstadion in Weingarten. Nach zwei Jahren Coronapause erlebten die Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 zum ersten Mal wieder das Sportevent, das die Lehrer der Sportfachschaft mit viel Engagement für die insgesamt etwa 500 Schüler organisierten. Mit Kleinfeldturnieren wurde gestartet. Für jede Klassenstufe stand eine andere Mannschafts-Ballsportart auf dem Plan, in der die Parallelklassen gegeneinander antraten. Der Höhepunkt waren die Staffelläufe, bei denen die Läufer von den Zuschauern auf den Rängen kräftig angefeuert wurden. Auch hier traten wieder die Parallelklassen gegeneinander an bei ungewöhnlichen Staffelläufen, zum Beispiel mit Pezzibällen oder Kisten-Hindernissen. Trotz sportlichem Ehrgeiz hatten die Schulsanitäter keine schwierigen Einsätze.

Die letzten drei Schultage stehen an der Realschule traditionell im Zeichen der Schulgemeinschaft, beginnend mit einem Wandertag am Montag, dem Sport- und Spieletag am Dienstag und der Verabschiedungsveranstaltung in der Großsporthalle am Mittwoch mit Ehrungen und einem Schüler-Lehrer-Volleyballturnier.