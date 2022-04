Realschule Weingarten packt 600 Päckchen für die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Etwa 40 Schüler der Realschule Weingarten packten vor Ostern ehrenamtlich und außerhalb der Unterrichtzeit 600 Päckchen für die Ukraine. Die Pakete enthielten sättigende Lebensmittel wie Nüsse, Riegel, aber auch Wasser und Pflaster.

Die Schüler hätten eifrig gearbeitet mit dem guten Gefühl, etwas sinnvolles für die Menschen in den Kriegsgebieten zu tun, berichtete Lehrerin Simone Seitzinger. Sie hatte den Kontakt zu einer privaten Hilfsorganisation mit dem Hauptinitiator Johannes Schieren aus Ravensburg (frischaufdentisch.bio) hergestellt. Seine Organisation lieferte die durch Spendengelder finanzierten Waren in der Schule an. Für das Umpacken in kleinere Kartons meldeten sich etwa 40 Schüler freiwillig in ihrer Freizeit. Einige der Schüler blieben bis abends in der Schule, um beim Beladen des LKWs zu helfen.

Die Packaktion war das erste Ukraine-Solidaritäts-Projekt der Realschule Weingarten. Ein schulischer Arbeitskreis „Ukraine-Hilfe“ organisiert bereits die nächste Hilfsaktion in Form eines Spendenlaufs am 2. Mai im Lindenhof-Stadion. Auch an einem Konzept zur Beschulung ukrainischer Kinder wird gearbeitet, denn die ersten ukrainischen Schüler werden bereits erwartet.