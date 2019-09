Raweg-Annahme am Festplatz nur noch samstags

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Rollende Wertstoffkiste am Festplatz seit April nur noch samstags stattfindet. Freitags findet keine Annahme der Raweg-Säcke am Festplatz mehr statt. Anderweitige Müllablagerungen werden mit einem Bußgeld geahndet.

In diesem Zusammenhang wird auch darauf verwiesen, dass die Termine für die Rollende Wertstoffkiste im Abfallkalender, den der Landkreis zu Beginn des Jahres herausgegeben hat, fehlerhaft sind. Hier seien noch die Freitagstermine enthalten. Eine Aktualisierung des Abfallkalenders sei zwar erfolgt, dieser konnte aus Kostengründen jedoch nicht erneut an alle Haushalte in Weingarten verteilt werden.

Die korrekten Termine der Rollenden Wertstoffkiste werden regelmäßig durch Beschilderung am Festplatz und in der Oberstadt, in Weingarten im Blick jeweils am Monatsende für den folgenden Monat sowie in der „Schwäbischen Zeitung“ bekannt gegeben.

Zudem können die Termine auf der Homepage der Stadt Weingarten (www.weingarten-online.de/abfall), in der Abfall-App des Landratsamtes Ravensburg und durch Herunterladen des aktualisierten Abfallkalenders auf der Homepage des Landratsamtes Ravensburg unter der Rubrik „Abfallwirtschaft“ eingesehen werden.