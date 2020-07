Ravensburg jetzt auch in Weingarten erlebbar

Grieshaber Logistik hat an seinem Neubau im Gewerbegebiet Trauben ein Großgemälde mit Ravensburger Bild-Geschichten aufgehängt. Geschaffen hat dieses imposante Werk der Berliner Künstler Jim Avignon. Dass es in Weingarten – direkt beim Ortsschild der Welfenstadt – seine Heimat gefunden hat und dauerhaft bewundert werden kann, ist laut Pressemitteilung des Unternehmens dem Ende März verstorbenen Firmengründer Heinrich Grieshaber zu verdanken. Er hat das Bild vor einiger Zeit für sein Unternehmen erworben. Ursprünglich verschönerte das Werk einen Sommer lang die Umhausung eines für die Sanierungsmaßnahmen an der Tiefgarage Marienplatz erforderlichen Kompressors. Als dieser abgebaut werden konnte, habe die Stadt Ravensburg das 16,2 Meter lange und rund fünf Meter hohe Gemälde dem Lions Club geschenkt. Das Bild sollte in Einzelszenen versteigert oder verkauft werden. Heinrich Grieshaber, selbst Lions-Mitglied, wollte die Zerstückelung des Werks verhindern und kaufte es kurzerhand als Gesamtwerk. Mit Humor kommentieren die Oberbürgermeister der beiden Nachbarstädte die bildlich-künstlerische Integration: „Glückwunsch an Ravensburg, von einem bekannten und angesagten Künstler wie Jim Avignon porträtiert zu sein. Es ist schön, dass wir nun in Verbindung mit dem Ortsschild von Weingarten sowohl die Kunst als auch Ravensburg für immer in unserer Mitte begrüßen dürfen“, schreibt Weingartens OB Markus Ewald. Und Ravensburgs OB Daniel Rapp sagt: „Kunst verbindet Menschen und Kulturen – sogar die Städte Weingarten und Ravensburg!“ Foto: Grieshaber Logistik