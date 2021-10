Rauschgift nach Kontrolle beschlagnahmt

Wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Rauschgifteinfluss ermittelt das Polizeirevier Weingarten derzeit gegen einen 31-Jährigen. Der Opel-Fahrer war am Sonntagmorgen in der Ravensburger Straße in eine Verkehrskontrolle geraten, heißt es im Bericht.

Nachdem sich Anzeichen für Drogenkonsum ergaben und ein Vortest positiv reagierte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Nach einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung fanden die Ermittler außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der Mann wird nun entsprechend angezeigt.