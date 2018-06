„Raumschichten“ sind in Weingarten zu sehen

Unter dem Titel „Raumschichten“ steht eine Ausstellung des Bad Waldseer Künstlers Axel F. Otterbach. Die Vernissage ist am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr in der Kornhausgalerie am Löwenplatz in Weingarten. Die Einführung hält Professor Gerold Kaiser.

Otterbach seine seit 2006 entstandene neue Serie von Wandarbeiten, mit denen er hinsichtlich des Materials wie auch der Technik neue Wege beschreitet. Lag sein Fokus bislang auf der skulpturalen Bearbeitung diverser Steinarten, deren Schichten er bis zur Transparenz herausschälte, greift Otterbach dagegen auf vergleichsweise leichte Materialien wie Holzfaser-Platten zurück, die er zu Wandarbeiten verschichtet. Parallel zu dieser Werkgruppe entstanden die „Schichtsteine“ aus unterschiedlichen Marmorsorten.

Der gebürtige Isnyer leitet seit 1986 die städtische Galerie in Bad Waldsee. Er kann auf zahlreiche internationale Ausstellungen und Bildhauersymposien zurückblicken.

Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 23. Februar. Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs bis samstags von 14 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Montag und Dienstag ist geschlossen. Der Eintritt ist frei.