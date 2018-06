Raumausstatter-Ausbildung bei Frauen beliebt

Immer mehr junge Frauen beginnen eine Ausbildung zum Raumausstatter, mittlerweile ist gut die Hälfte der Lehrlinge weiblich. Das berichtet der Obermeister der Raumausstatter-Innung, Dieter Kesenheimer, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Damit nimmt laut Franz Moosherr, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, die Raumausstatter-Ausbildung unter den Handwerksberufen eine „Spitzenrolle“ beim Frauenanteil unter den Lehrlingen ein. Dennoch könnten die Betriebe mehr junge Menschen ausbilden, wenn sich mehr Auszubildende finden würden.

Aktuell erlernen etwa 90 Lehrlinge im Regierungsbezirk Tübingen den Handwerksberuf des Raumausstatters. Nach Einschätzung Moosherrs sind ihre Berufsaussichten hervorragend: „Es gibt keine arbeitslosen ausgebildeten Raumausstatter.“ Ebenso erfreulich ist die Auftragslage dieses Handwerkszweiges im Landkreis: „Die Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt.“ Dennoch gelinge es den Handwerkern nur begrenzt, höhere Stundensätze am Markt durchzusetzen.

Mit rund 20 Mitgliedsbetrieben gehören die Raumausstatter zu den kleineren Handwerksinnungen im Landkreis. Der überwiegende Teil davon seien kleine Firmen mit ein bis drei Beschäftigten, sagt Franz Moosherr. Das mag ein Grund dafür sein, dass sich der Beruf „im Windschatten der übrigen Handwerksberufe“ befindet, wie Moosherr es nennt. „Das Berufsbild des Raumausstatters kennt kein Mensch – das ist schade. Die Ausbildung zum Raumausstatter ist vielfältig und breit aufgestellt.“

Fünf Arbeitsbereiche zählt der Raumausstatter-Meister Dieter Kesenheimer auf: „Bodenlegen, Dekoration, Polster, Wandbekleidung und Sonnenschutz“. Immer mehr würden sich nach ihrer Ausbildung auf den einen oder anderen Bereich spezialisieren, erzählt Kesenheimer, anstatt ein Raumausstattergeschäft mit Ausstellungsraum zu betreiben, wie er es tue. Das Geschäft an der Liebfrauenstraße in Weingarten hat Kesenheimer von seinem Vater übernommen, es existiert seit mehr als 100 Jahren.

Wie anderen Handwerksbetrieben fällt es auch Raumausstattern zunehmend schwer, Auszubildende zu finden. „Und wenn, dann sind es Mädchen, die sich für den Beruf interessieren“, berichtet Kesenheimer. Manche würden im Praktikum merken, dass der Beruf nichts für sie sei. „Sie sehen, dass es beim Raumausstatter nicht nur darum geht, passende Gardinen auszusuchen, sondern dass man in Latzhosen und Bauschuhen auch körperlich schafft.“ Andere wiederum fänden Gefallen daran, handwerklich zu arbeiten. In der Verbindung von Handwerk und Kreativität sieht Moosherr die Stärke des Berufsbildes: „Raumausstatter ist ein Beruf für Leute, die einen Sinn für Formen und Farben haben, handwerklich geschickt und kreativ sind.“

Wirtschaftlich könnten sie sich nicht beklagen, meint Kesenheimer. „Uns geht es sehr gut.“ Das liege jedoch vor allem an der optimalen Auftragslage, erklärt Moosherr und kritisiert die mangelnde Bereitschaft der Kunden, einen höheren Stundensatz zu bezahlen: „Trotz der guten Auftragslage gelingt es den Betrieben nicht, Fett an die Rippen zu bekommen, also Reserven für schlechtere Zeiten zu bilden.“

Dieter Kesenheimer ist seit 16 Jahren Obermeister der Innung. Für die Zukunft hat er einen Wunsch: „Wer einen Raumausstatterbetrieb führen will, sollte wenigstens wieder einen Gesellenbrief vorweisen müssen.“ Oder einen Meistertitel, ergänzt Franz Moosherr.