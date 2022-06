Rat tagt in neuen Räumlichkeiten

Die nächste Sitzung des Weingartener Gemeinderats am Montag, 27. Juni, findet in neuen Räumlichkeiten statt. Aufgrund der Sanierungsarbeiten im Amtshaus weicht das Gremium bis auf Weiteres auf das zweite Obergeschoss des Schuler-Verwaltungsgebäudes in der Schussenstraße 9 aus.

Auf der Tagesordnung der Sitzung stehenunter anderem die Verpflichtung von Andreas Leicht als neuer Gemeinderat, ein Beschluss zum Weisungsbeschluss für die Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental am 14. Juli sowie ein Grundsatzbeschluss zur künftigen städtischen Parkraumkonzeption. Auch die Erstellung eines Starkregen-Risikomanagement-Konzepts sowie die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Technischen Werke Schussental werden Themenpunkte sein. Eine Fragestunde für Bürgerinnen und Bürger ist für etwa 18.30 Uhr vorgesehen. Die ausführliche Tagesordnunggibt es im digitalen Bürgerinfoportal unter www.ratsinfo-weingarten.de/sessionnet/buergerinfo/info.php