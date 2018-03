Rat stimmt Offenlegung von Gutachten zu

Das Karlsruher Gutachten wird ohne Einschränkungen öffentlich gemacht: Wie die „Schwäbische Zeitung“ am Mittwochabend erfuhr, hat sich der Weingartener Gemeinderat in geheimer Sitzung dafür ausgesprochen, das Gutachten, das Verantwortlichkeiten rund um das Finanzdesaster im Krankenhaus 14 Nothelfer benennt, zu veröffentlichen.

Offenbar folgte das Gremium mehrheitlich dem vorher bekannt gewordenen Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion, in dem die Sozialdemokraten eine unzensierte und vollständige Veröffentlichung des Gutachtens gefordert hatten. Das Werk soll nun innerhalb einer Woche zugänglich gemacht werden.

Bislang war das Gutachten der Karlsruher Kanzlei Caemmerer & Lenz mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte Betroffener unter Verschluss gehalten worden. Es enthält nach SZ-Informationen detaillierte Angaben zu den Verantwortlichkeiten. Zur weiteren Entwicklung in Sachen Gutachten wird die Stadt am Donnerstag ab 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz Stellung beziehen.

