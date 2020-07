Randstein gestreift: 81-jähriger Radfahrer stürzt

In der Doggenriedstraße ist am Montag gegen 14.50 Uhr ein 81-jähriger Radfahrer gestürzt. Wie die Polizeiberichtet, fuhr der Mann von Briach kommend stadteinwärts. Als er während der Fahrt mit seinem Vorderrad den Randstein streifte, verlor er die Kontrolle und fiel mit seinem Fahrrad nach rechts in den Grünstreifen. Dabei verletzte er sich zwar nur leicht, musste aber trotzdem im Krankenhaus behandelt werden. Sachschaden entstand nicht.